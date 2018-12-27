Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü

Ankara
Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz
, "Atatürk
ve arkadaşlarını büyük bir coşkuyla karşılayan Ankaralılar milli birliğin en güzel örneğini sergileyerek, milletimizin hür yaşama konusundaki kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir." dedi. Mustafa Kemal Atatürk
'ün Ankara'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla, kente ilk geldiğinde ilk karşılandığı Dikmen
Keklikpınarı'nda tören düzenledi.
Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz
, 19 Mayıs
1919'da Samsun
'da ilk adımı atılan milli mücadelenin, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün 27 Aralık
1919'da Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Ankara'ya gelişiyle büyük bir bağımsızlık yürüyüşüne dönüştüğünü belirtti.
Ankara'nın modern Türkiye
'nin kuruluşuna ev sahipliği yaptığını dile getiren Kurnaz, şunları söyledi:
"Atatürk ve arkadaşlarını büyük bir coşkuyla karşılayan Ankaralılar, milli birliğin en güzel örneğini sergileyerek, milletimizin hür yaşama konusundaki kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Dikmen sırtlarında yakılan bu meşaleyle Ankara, Kurtuluş Savaşı'nın karargahı olmuş, destansı mücadelenin yaratıldığı merkez haline gelmiştir."
Kurnaz, modern bir başkent olma yolunda Ankara'nın gelişimini kesintisiz sürdüreceğine yürekten inandığını vurguladı.
"O günlerden bugünlere tek derdimiz vatan"
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin de 99 yıl önce olduğu gibi bugün de Dikmen sırtlarında bulunduklarını ifade ederek, "Çünkü biz değerlerine sahip çıkan, tarihini unutmayan bir milletiz. Geçmişten aldığımız güçle geleceğimizi şekillendiriyoruz." diye konuştu.
Gökşin, 27 Aralık 1919'da Atatürk'ün Ankara'ya gelerek halkı ve şehri şereflendirdiğini, büyük liderin ileri görüşlülüğü ile başkentin bugünlere geldiğini vurgulayarak, "O günlerden bugünlere tek derdimiz vatan, tek gayemiz millet oldu. Esaret ve zulüm karşısında her zaman dik durduk. Dik duruşumuzdan taviz vermeden yolumuza devam etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Gökşin, 99 yıl önce vatanı emanet eden ecdadı minnetle yad ederek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
Ankara Kulübü Derneği Metin Özarslan
'ın konuşmasının ardından seğmenler gösteri sundu.
Etkinliğe, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan
, MHP
Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya
, İYİ Parti
Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral
ile seğmen dernekleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.