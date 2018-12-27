Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü

1 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentin milli mücadelenin sevk ve idare merkezi olma konumuyla aziz milletin geleceğe yürüyüşünde tarihi bir misyon üstlendiğini, stratejik kararların alınmasına, devletin temel kurumlarının teşkiline ve Cumhuriyet'in ilanına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü, System.String[]
Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentin milli mücadelenin sevk ve idare merkezi olma konumuyla aziz milletin geleceğe yürüyüşünde tarihi bir misyon üstlendiğini, stratejik kararların alınmasına, devletin temel kurumlarının teşkiline ve Cumhuriyet'in ilanına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk'ün 99 yıl önce milli mücadeleyi Anadolu'dan başlatmak üzere Heyet-i Temsiliye ile Ankara'ya geldiğini anımsatan Şahin, "Milli mücadelenin sevk ve idare merkezi olma konumuyla aziz milletimizin geleceğe yürüyüşünde tarihi bir misyon üstlenmiş olan Ankara, stratejik kararların alınmasına, devletin temel kurumlarının teşkiline ve Cumhuriyet'in ilanına ev sahipliği yapmıştır." ifadesini kullandı.

Şahin, Ankara'nın bu onuru layıkıyla ve hakkıyla taşıdığını, geçen zaman zarfında ülkenin ve milletin büyüklüğüne yakışır ilerleme gösterdiğini vurguladı.

Ankara'nın modern bir çehreye kavuştuğuna ve dünyanın sayılı başkentleri arasında yerini aldığına dikkati çeken Şahin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Birlik ve beraberlik ruhuyla milli mücadelede yer alan Ankaralılar, bugün de vatanımızı ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücüyle çalışma azim ve kararlılığındadır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ankara'yı teşriflerinin 99. yılında şükran ve minnetle yad ediyor, Ankaralıları saygı ve sevgilerimle selamlıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:20 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel
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