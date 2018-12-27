Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü

38 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümünü kutladı.

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük lider Atatürk'ün, bozkırın ortasındaki yalnız şehir Ankara'ya ayak basmasının 99. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyor, Ankaralı vatandaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:43 Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Mustafa Kemal Atatürk, Politika
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