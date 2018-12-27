Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü
38 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümünü kutladı.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Mustafa Kemal Atatürk
'ün Ankara
'ya gelişinin 99. yıl dönümünü kutladı.
Kılıçdaroğlu, yıl dönümü dolayısıyla Twitter
hesabından paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük lider Atatürk'ün, bozkırın ortasındaki yalnız şehir Ankara'ya ayak basmasının 99. yılında Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyor, Ankaralı vatandaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:43 Kaynak: AA
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