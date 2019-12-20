Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika
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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak

6 saat önce

Çankaya Belediyesi, 27 Aralık'ta Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılını iki büyük etkinlikle kutlayacak.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak, System.String[]

Çankaya Belediyesi, 27 Aralık'ta Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılını iki büyük etkinlikle kutlayacak.


Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümünde ilk etkinlik Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (ÇSM) gerçekleşecek. 25 Aralık'ta "Anadolu Hükümeti Ankara'sı" sergisiyle araştırmacı ve koleksiyoner Dr. Koray Özalp'in Cumhuriyet'in kuruluş dönemine tanıklık eden fotoğraf ve belge koleksiyonu Başkentlilerle buluşacak. 2 Ocak'a kadar açık kalacak sergide, Dr. Özalp'in arşivinde yer alan şimdiye kadar hiçbir mecrada yayınlanmamış veya sergilenmemiş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık eden belge, fotoğraf ve eserler ilk kez yer alacak. Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğünün "Çankaya Tarihine Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında düzenlenen sergide, 1918 Mondros Mütarekesi'nden 1923 Cumhuriyet'in ilanına kadar gerçekleşen pek çok önemli olayın belge ve fotoğrafları ilk kez Ankaralılarla buluşacak.


"Kemal" müzikal belgeseli


Çankaya Belediyesi, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılında Başkentliler için çok özel bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. "Tarih anlatıcısı" Pınar Ayhan'ın sesi ve sunumuyla "Kemal" müzikal belgeseli 27 Aralık'ta MEB Şura Salonu'nda Ankaralılarla buluşacak. 29 Ekim 2016'dan bu yana "Orada Duruverseydi Zaman" adlı eserle sanatseverleri müzikal belgesel tadında bir tarih yolculuğuna çıkartan Pınar Ayhan ve ekibi, bu kez Mustafa Kemal'i odağa alarak onun yaşam öyküsünü anlatan müzikal bir belgesel hazırladı. "Tarih çok şey anlatır ama saklar da" diyerek yola çıkan gösteride Pınar Ayhan, güçlü sesi ve anlatıcılığı ile dinleyenleri 1881'den 1938'e götürecek. Mustafa Kemal'in yaşam öyküsünden az bilinen kesitleri, doğru bilinen yanlışları, çok iyi bilinen ama üzerine çok fazla düşünülmeyenleri sahneye taşıyacak gösteri ücretsiz olarak Çankayalılarla buluşacak. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
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