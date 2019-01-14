Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım Anılıyor

Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım Anılıyor

42 dakika önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı rahmetle, minnetle ve şükranla andıklarını belirtti.

Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım Anılıyor, System.String[]
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı rahmetle, minnetle ve şükranla andıklarını belirtti.

Zeybekci, Zübeyde Hanım'ın vefatının 96. yılı dolayısıyla, Karşıyaka ilçesindeki anıt mezara çelenk bıraktıktan sonra dua etti.

Nihat Zeybekci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zübeyde Hanım'ın muhteşem bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiştirdiğini hatırlattı.

Zübeyde Hanım'ın, Atatürk'ün eğitimi için en çok fedakarlıkta bulunanlardan birisi olduğunu dile getiren Zeybekci, şunları kaydetti:

"Onunla ilgili en çok çalışan ve hangi okula gideceğiyle ilgili bile mücadele edenlerden biridir kendisi. Bu anlamda ülkemizin, vatanımızın anneleri de öyledir. Çocuklarının eğitimi ve başarılarıyla gurur duyarken, arka planda da şöyle bir tebessümle onları seyretmek onlar için büyük gurur kaynağıdır."

Zeybekci, Zübeyde Hanım için "Kendisini vefat yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve şükranla tekrar anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Rabb'im inşallah evlatlarıyla cennetinde kavuştursun." ifadelerini kullandı.

Ziyaretinde Zeybekci'ye, AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ayda Maç da eşlik etti.

Öte yandan, anıt mezar ziyaretinden önce Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'na giden Zeybekci, Müdür Ebru Yücel'den bilgi aldı. Daha sonra nakış, el sanatları ve dikiş atölyelerinde eğitim görenleri ziyaret eden Zeybekci, kursiyerlere karanfil verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:31 Kaynak: AA

Karşıyaka, belediye başkan adayı, Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir, Gözaltına Alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste

AK Parti 17 İlde Adaylarını Açıkladı Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna Tutuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:13:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım Anılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]