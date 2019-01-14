Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım Anılıyor

Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım Anılıyor

42 dakika önce

İZMİR(AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 96. yılında mezarı başında anıldı.

Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım Anılıyor, System.String[]
İZMİR(AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 96. yılında mezarı başında anıldı.

Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda gerçekleştirilen törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ile çeşitli derneklerin üyeleri katıldı.

Anıta çelenk konulmasının ardından konuşma yapan Türkegül Kocaoğlu, Zübeyde Hanım'ı her daim içlerinde hissettiklerini dile getirerek, "Mustafa Kemal Atatürk giderek yükselen bir değer. Keşke çağımızda da Zübeyde analar olsa, tüm dünyadaki kötü gidişe 'dur' diyecek kadın ya da erkek liderler doğsa." dedi.

Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şube Başkanı Mehpare Özkaba da Zübeyde Hanım'ın sadece Türk ulusunu yoktan var eden önderi dünyaya getiren kişi değil aynı zamanda o örnek insanı yetiştirip büyüten, yetiştirirken de büyük acılar çekmiş bir anne olduğunu söyledi.

Törende Zübeyde Ana İlkokulu öğrencisi Derin Ortaç, Zübeyde Ana başlıklı şiiri okudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:31 Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım, Güncel
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