Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 89. Yıl Dönümü

Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 89. Yıl Dönümü

15 dakika önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 89'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 89. Yıl Dönümü, System.String[]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 89'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, amaçlarının gençlere tarihi, ecdadı, Atatürk'ü anlatmak ve tanıtmak olduğunu söyledi.

Atatürk'ü sevgi ve saygıyla yad ettiklerini ifade eden Türel, "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel şehridir" sözü ile Antalya'yı
beğenisini dile getiren Atatürk'ün bu övgüsüne layık olabilmek için gece
gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Atatürk'ün yalnızca Antalya'yı değil, tüm
Anadolu'yu karış karış gezdiğini hatırlatan Türel, şunları kaydetti:

"O günlerin özellikle ulaşım alanındaki zorluklarını göz
önüne aldığımızda Atatürk'ün yurdu dolaşmak, görmek, incelemek için nasıl büyük bir gayret
gösterdiğini daha iyi anlıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki, bir belediye başkanı olarak
Atatürk'ün bu azmi bana millet aşkının, millete hizmet etmenin ne kadar kutsal olduğunu
hissettirmektedir. Siz gençlerin de Atatürk'ün bu cesaret dolu, azim dolu hayatından mutlaka
kendinize dersler çıkarmanız gerekmektedir."

Programda Atatürk'ün Antalya'ya gelişi konulu il genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:58 Kaynak: AA

Menderes Türel, Antalya, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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