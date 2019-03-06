Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 89. Yıl Dönümü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 89'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 89'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.



Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, amaçlarının gençlere tarihi, ecdadı, Atatürk'ü anlatmak ve tanıtmak olduğunu söyledi.



Atatürk'ü sevgi ve saygıyla yad ettiklerini ifade eden Türel, "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel şehridir" sözü ile Antalya'yı

beğenisini dile getiren Atatürk'ün bu övgüsüne layık olabilmek için gece

gündüz çalıştıklarını dile getirdi.



Atatürk'ün yalnızca Antalya'yı değil, tüm

Anadolu'yu karış karış gezdiğini hatırlatan Türel, şunları kaydetti:



"O günlerin özellikle ulaşım alanındaki zorluklarını göz

önüne aldığımızda Atatürk'ün yurdu dolaşmak, görmek, incelemek için nasıl büyük bir gayret

gösterdiğini daha iyi anlıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki, bir belediye başkanı olarak

Atatürk'ün bu azmi bana millet aşkının, millete hizmet etmenin ne kadar kutsal olduğunu

hissettirmektedir. Siz gençlerin de Atatürk'ün bu cesaret dolu, azim dolu hayatından mutlaka

kendinize dersler çıkarmanız gerekmektedir."



Programda Atatürk'ün Antalya'ya gelişi konulu il genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü

Kripto Para Birimi Bitcoin İle 2018 Yılında Türkiye'de 9 Konut Satıldı

AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı

Çocukları İntihara Sürükleyen Momo Oyunu Türkiye'ye de Sıçradı!