Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92'nci yıl dönümü kutlandı

06.03.2022 14:10
Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92'nci yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Antalya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan "Atatürk Dünyanın En Güzel Kentinde" isimli gösteri ve "Atatürk ve Antalya" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Programa Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılışında konuşan Tuncer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92'nci yılını, ilk günkü gibi gurur ve heyecan içinde kutlandığını dile getirdi.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve rahmetle anan Tuncer, "Bizler Ulu Önderimizin devrim ve ilkeleri doğrultusunda gösterdiği hedefe ulaşmak, şehrimizi daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Onu her fırsatta anmanın ve anlamanın önemli olduğuna inanıyor ve çok değer verdiği spor, sanat faaliyetleri ile onu anmaya, izinden yürümeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Vali Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "6 Mart Atatürk'ün Antalya'ya Gelişi" isimli şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında birincilik elde eden öğrencilere ödüllerini verdi.

Tören sonundan Antalya Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Atatürk Dünyanın En Güzel Kentinde" isimli gösteri sahnelendi.

Program "Atatürk ve Antalya" konulu serginin açılışı ile sona erdi.

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milli eğitim bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Antalya, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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