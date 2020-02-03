Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 89. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 89. yıl dönümü törenle kutlandı.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz ve Albay Durmuş İlhan Başer Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Program, daha sonra Aydın Tren Garı'nda devam etti.

İstasyona yanaşan trenden inen yöresel kıyafetli çocuklar ellerinde bulunan Atatürk portresini ve Türk bayrağını Aydın Vali Yardımcısı Yücel Gemici'ye verdi.

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin halk oyunu gösterileriyle devam eden programda şiirler okundu.

Gemici, Atatürk'ün Aydın'a gelişinin gururunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

Atatürk'ün dünyanın en itibarlı dünya liderlerinden birisi olduğunu dile getiren Gemici, "Atatürk, düşünceleri, başarıları, eserleri ve ilkeleriyle yaşadığı çağı aşan ve her dönemde yüceliğini koruyan büyük bir liderdir. Engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki evrensel boyut Atatürk'ü dünyanın en itibarlı liderlerinden birisi yapmıştır. Aydın'a gelişinin 89. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelesi'nin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum." dedi.

Programın sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:26 Kaynak: AA
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