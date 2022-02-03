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Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı

03.02.2022 17:20
Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, bir öğrenci tarafından şiir okundu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden Doç. Dr. Ercan Sepetçioğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende konuşma yapan Vali Yardımcısı Arat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünceleri, başarıları, eserleri, ilkeleriyle yaşadığı çağı aşan, her dönemde güncelliğini koruyan bir lider olduğunu söyledi.

Arat, "Engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki evrensel boyut, Atatürk'ü dünyanın en itibarlı liderlerinden biri yapmıştır. Atatürk'ün Aydın ve ilçelerine gerçekleştirdiği ziyaretler ve konuşmalar, çağdaş Türkiye'yi inşa etme hedefinin önemli adımlarıdır." dedi.

Karakoz da Atatürk'ün Kuvayı Milliye'nin hayat bulduğu Aydın'a bakışının her zaman özel olduğunu kaydetti.

Aydın Garı'nda devam eden programda temsili olarak Atatürk'ün içinde yer aldığı tren gara geldi, karşılama töreni düzenlendi.

Trenden inen bir grup yöresel kıyafet giyen öğrenci, Atatürk portresi, sevgi bayrağı ve çiçeği Arat'a verdi.

Törene, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Hulusi Arat, Albay, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika


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