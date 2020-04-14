Son Dakika › Güncel › Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 86. yıldönümü sade bir törenle kutlandı - Son Dakika
Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 86. yıldönümü sade bir törenle kutlandı
45 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 86. Yıldönümü sade bir törenle kutlandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 86. Yıldönümü sade bir törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda, koronavirüs salgını nedeniyle halkın katılamadığı tören gerçekleştirildi.32 pare top atışı ile başladı.
Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törene; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar katıldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:25 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: 90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı 17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek