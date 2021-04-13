Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı

13.04.2021 13:14
Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı.

Program, Ayvalık Karayolları 29'uncu Şube Şefliği bahçesinden başladı. Atatürk'ün ilçeye giriş yaptığı güzergah üzerinden gerçekleştirilen yürüyüşe; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Tutar, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı. Kd. Binbaşı Sadun Özdemir, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Güneş Eliş, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Yürüyüş öncesinde muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, pandemi nedeniyle Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin yıldönümünü Kovit19 tedbirleri nedeniyle kısıtlı sayıda protokol üyeleri ile fazla kalabalık olmadan kutlamak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Ata'mızın Ayvalık'ı ziyaret edişi bizim kent tarihimizin önemli anılarından biridir. O heyecanı yaşamak, o mutluluğu hissetmek tüm Ayvalıklıların aslında hafızalarında, belleklerinde bu hatıraları muhafaza etmesi gerekir. Biz de bugün burada bu heyecanı hep beraberce yaşayalım istiyoruz" dedi.

Atatürk'ün halkla birlikte yürüdüğü 13 Nisan Caddesi'nde vatandaşların bayrak ve alkışlarla selamladığı protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam etti. Çelenk sunumu ve vatandaşların Atatürk anıtına çiçek sunumunun ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı konuşmada, 87 yıl önce, bugün Ayvalık'a gelip bu toprakları ziyaret eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün güzergahından yürüyerek halkın karşısına gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başkan Ergin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Maalesef uzunca bir süredir görkemli bayram kutlamalarımızı, yürüyüşlerimizi pandemi nedeniyle yapamıyoruz. 13 Nisan'da Atatürk'ün Ayvalık'a gelişiyle etkinlik ikinci kezdir kısıtlı şartlarda anılıyor. Umuyorum kısa sürede önce bu durumdan kurtuluruz. 13 Nisan 1934 günü Atatürk Ayvalık'a 13 Nisan Caddesi'nin başında arabasıyla yanaşmış, Ayvalık halkı büyük bir coşku ile etrafını sarmış ve caddede yol boyuna bir kırmızı halı serilmiş. Gazi Mustafa Kemal halıyı kaldırtarak halkının yanında saf tutmuş ve birlikte yürüyerek belediye binasına kadar gelmiş. Tabii ki bu esnada, Atatürk'ü görebilmenin, bir ulusu diriltmiş lidere yakın olabilmenin büyük coşkusu bütün Ayvalık'ta hissedilmiştir. Fakat hissedilecek başka bir şeyin yokluğunu duyuyoruz bu günlerde. Şatafattan, korumalardan uzak, halkın yanında halkla beraber kol kola yürüyen liderleri özler olduk. Bir milleti uyandırmış, memleketin batıdaki bu nadide ilçesini ziyaret ederken halkıyla beraber bu yolda yürümüştür. Örnek almamız gereken bu hassasiyet ve bu birliktelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkışı, kurulduktan sonraki kısa zamanda kat ettiği mesafenin sebebidir. Bu şiar ile bizler de görevimiz süresince Ayvalık için daha iyiye, daha da iyiye gitmeye çalışacağız ve bunu değerli Ayvalık halkıyla aynı yolda yürüyerek yapacağımıza inancım tamdır. Bu anlamda tek örneğimiz 87 yıl önce buraya adımını atan, bizleri bugünde onurlandıran Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun direncidir, çalışkanlığıdır, vatan sevgisidir. Bizler gibi yerel yöneticilere, devlet adına çalışanlara, bu hissiyatı yaşatan Gazi Mustafa Kemal'i saygı ve minnetle anıyor bugün de bize aynı heyecanı ve sevinci yaşattığınız için. Paşam memleketimize iyi ki gelmişsiniz hoş gelmişsiniz, diyorum."ifadelerini kullandı.

Tören, Ayvalık İstiklal İlkokulu öğrencilerinin seslendirdiği şiirlerin ardından sona erdi. - BALIKESİR

Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Hisarcık, Türkiye, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı

Son Dakika Haberleri
13:40 İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı
13:37 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver
13:04 Bilim Kurulu üyesi toplu taşımadaki yoğunluğa işaret edip uyardı: Tüm sektörlerde, bu uygulamaya geçilmesi kaçınılmaz
13:00 Havlayan köpeklerin sesini takip eden genç, babasının ağaçta asılı cansız bedenini buldu
12:51 Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada'dan kritik karar: Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu
12:47 Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli
12:31 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
12:28 Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar         
13:48
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver         
13:38
Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi         
13:03
Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı         
12:23
Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi         
12:06
Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz         
11:29
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
70 yıllık gelenek! Sahura davul yerine 'pilava pilava' diyerek kalkıyorlar 70 yıllık gelenek! Sahura davul yerine 'pilava pilava' diyerek kalkıyorlar         
11:06
İki kadının Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesi! Koca şiddetinden kaçtı, aynı kaderi yaşayan hemcinsine de yuvasını açtı İki kadının Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesi! Koca şiddetinden kaçtı, aynı kaderi yaşayan hemcinsine de yuvasını açtı         
10:57
Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu         
10:39
1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek         
10:31
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar         
08:53
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış         
18:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 14:01:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei