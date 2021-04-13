Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı.

Program, Ayvalık Karayolları 29'uncu Şube Şefliği bahçesinden başladı. Atatürk'ün ilçeye giriş yaptığı güzergah üzerinden gerçekleştirilen yürüyüşe; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Tutar, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı. Kd. Binbaşı Sadun Özdemir, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Güneş Eliş, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Yürüyüş öncesinde muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, pandemi nedeniyle Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin yıldönümünü Kovit19 tedbirleri nedeniyle kısıtlı sayıda protokol üyeleri ile fazla kalabalık olmadan kutlamak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Ata'mızın Ayvalık'ı ziyaret edişi bizim kent tarihimizin önemli anılarından biridir. O heyecanı yaşamak, o mutluluğu hissetmek tüm Ayvalıklıların aslında hafızalarında, belleklerinde bu hatıraları muhafaza etmesi gerekir. Biz de bugün burada bu heyecanı hep beraberce yaşayalım istiyoruz" dedi.

Atatürk'ün halkla birlikte yürüdüğü 13 Nisan Caddesi'nde vatandaşların bayrak ve alkışlarla selamladığı protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam etti. Çelenk sunumu ve vatandaşların Atatürk anıtına çiçek sunumunun ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı konuşmada, 87 yıl önce, bugün Ayvalık'a gelip bu toprakları ziyaret eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün güzergahından yürüyerek halkın karşısına gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başkan Ergin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Maalesef uzunca bir süredir görkemli bayram kutlamalarımızı, yürüyüşlerimizi pandemi nedeniyle yapamıyoruz. 13 Nisan'da Atatürk'ün Ayvalık'a gelişiyle etkinlik ikinci kezdir kısıtlı şartlarda anılıyor. Umuyorum kısa sürede önce bu durumdan kurtuluruz. 13 Nisan 1934 günü Atatürk Ayvalık'a 13 Nisan Caddesi'nin başında arabasıyla yanaşmış, Ayvalık halkı büyük bir coşku ile etrafını sarmış ve caddede yol boyuna bir kırmızı halı serilmiş. Gazi Mustafa Kemal halıyı kaldırtarak halkının yanında saf tutmuş ve birlikte yürüyerek belediye binasına kadar gelmiş. Tabii ki bu esnada, Atatürk'ü görebilmenin, bir ulusu diriltmiş lidere yakın olabilmenin büyük coşkusu bütün Ayvalık'ta hissedilmiştir. Fakat hissedilecek başka bir şeyin yokluğunu duyuyoruz bu günlerde. Şatafattan, korumalardan uzak, halkın yanında halkla beraber kol kola yürüyen liderleri özler olduk. Bir milleti uyandırmış, memleketin batıdaki bu nadide ilçesini ziyaret ederken halkıyla beraber bu yolda yürümüştür. Örnek almamız gereken bu hassasiyet ve bu birliktelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkışı, kurulduktan sonraki kısa zamanda kat ettiği mesafenin sebebidir. Bu şiar ile bizler de görevimiz süresince Ayvalık için daha iyiye, daha da iyiye gitmeye çalışacağız ve bunu değerli Ayvalık halkıyla aynı yolda yürüyerek yapacağımıza inancım tamdır. Bu anlamda tek örneğimiz 87 yıl önce buraya adımını atan, bizleri bugünde onurlandıran Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun direncidir, çalışkanlığıdır, vatan sevgisidir. Bizler gibi yerel yöneticilere, devlet adına çalışanlara, bu hissiyatı yaşatan Gazi Mustafa Kemal'i saygı ve minnetle anıyor bugün de bize aynı heyecanı ve sevinci yaşattığınız için. Paşam memleketimize iyi ki gelmişsiniz hoş gelmişsiniz, diyorum."ifadelerini kullandı.

Tören, Ayvalık İstiklal İlkokulu öğrencilerinin seslendirdiği şiirlerin ardından sona erdi. - BALIKESİR