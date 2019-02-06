Atatürk'ün Balıkesir'e Gelişinin 96. Yıl Dönümü Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 96. yıl dönümü törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 96. yıl dönümü törenle kutlandı.



Balıkesir Valiliği tarafından hazırlanan ve Tarihi Gar önünde başlayan kutlamalarda temsili olarak Atatürk'ün trenle Balıkesir'e gelişi canlandırıldı.



Trenden inen bir gazi, tepsi üzerindeki Türk bayrağını üç kez öpüp alnına koyduktan sonra Vali Ersin Yazıcı'ya teslim etti. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.





Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Atatürk'ün önderliğiyle büyüyen bağımsızlık ve egemenlik ruhu milletimizin damarlarındaki asil kanda her daim var olmuştur. Tıpkı 15 Temmuz gecesi vatanımızın bölünmez bütünlüğüne el sürmek isteyen, istiklal ve istikbalimize kasteden, yıllarca sinsice içimizde yuvalanmış FETÖ mensubu satılmış hainleri durdurmak için nasıl harekete geçtiyse, tarihten bu yana bağımsızlığına düşkün olan milletimiz; bugün de yarın da buna izin vermeyecektir. Kuvayimilliyenin başkenti Balıkesir, Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi ülkesini muasır medeniyetler seviyesine çıkarma noktasında üzerine düşeni yapmaya hazırdır."



Törenin ardından gar önünden başlayan "Ata'ya Saygı Yürüyüşü", Vasıf Çınar Caddesi'ni takiben Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

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