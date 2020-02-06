Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 97. yıl dönümü - Son Dakika
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Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 97. yıl dönümü

6 saat önce

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, bugünün Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e ilk ziyaretinin yıl dönümü olduğunu belirterek, "Atatürk, ziyareti sırasında okuduğu Balıkesir Hutbesi ile Türk milletinin ve ordusunun dimdik ayakta olduğu mesajını tüm dünyaya duyurmuştur.

Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 97. yıl dönümü, System.String[]

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, bugünün Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e ilk ziyaretinin yıl dönümü olduğunu belirterek, "Atatürk, ziyareti sırasında okuduğu Balıkesir Hutbesi ile Türk milletinin ve ordusunun dimdik ayakta olduğu mesajını tüm dünyaya duyurmuştur." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında sözlerine, son dönemde Türkiye'nin büyük felaketler yaşadığını ve can kayıpları oluştuğunu anımsatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar dileyerek başladı.

Balıkesir'de başlayan düşman işgalinin 795 gün sürdüğünü ve şehrin 6 Eylül 1922'de kurtulduğunu anlatan Şahin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sonrası Balıkesir'e 7 ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Şahin, bugünün, Atatürk'ün Balıkesir'e ilk ziyaretinin, 7 Şubat'ın ise Balıkesir Hutbesi'ni okumasının 97. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Gazi'nin ziyaret sırasında yaklaşık 50 bin Balıkesirli tarafından büyük bir coşkuyla karşılandığına dikkati çekti.

Fikret Şahin, geceyi Balıkesir'de geçiren Mustafa Kemal'in, ertesi gün Cuma namazında Balıkesir Hutbesi'ni okuduğunu belirterek, bunun, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün cami içinde okuduğu ilk ve tek konuşması olduğuna işaret etti. Gazi Mustafa Kemal'in hutbesinde yeni kurulacak devletin özellikleri ve yapılacak inkılapları anlattığını aktaran Şahin, Atatürk'ün Balıkesir'e tesadüfen gelmediğini, o dönem ülkenin içinde bulunduğu durum dolayısıyla şehrin seçildiğini vurguladı.

CHP'li Şahin, "Atatürk, ziyareti sırasında okuduğu Balıkesir Hutbesi ile Türk milletinin ve ordusunun dimdik ayakta olduğu mesajını tüm dünyaya duyurmuştur." ifadesini kullandı.

Yunan işgalinin 30 Haziran 1920'de Balıkesir'den sonra 10 Temmuz'da Bursa'ya ulaşması üzerine TBMM kürsüsüne siyah örtü serildiğini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Bu siyah örtü, Balıkesir'in işgalden kurtulmasıyla 6 Eylül 1922'de kaldırıldı. TBMM kürsüsündeki siyah örtüyü kaldırmanın haklı gururunu taşıyan Kuvayımilliye şehri Balıkesir'de ve güzel Türkiye'mizde yaşamamızı sağlayan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Fikret Şahin, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:12 Kaynak: AA
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