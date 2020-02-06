Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

Balıkesir Valiliği tarafından hazırlanan ve Tarihi Gar önünde başlayan kutlamalarda temsili olarak Atatürk'ün trenle Balıkesir'e gelişi canlandırıldı.

Trenden inen bir gazi, tepsi üzerindeki Türk bayrağını üç kez öpüp alnına koyduktan sonra Vali Ersin Yazıcı'ya teslim etti. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaptığı konuşmada, Balıkesir'in Atatürk'ü misafir etmenin gururunu hep yaşadığını söyledi.

Balıkesir'in, Atatürk'ü yolunda asla yalnız bırakmadığını belirten Yılmaz, "Bugün de aynı özlem ve inançla fikirlerine ve değerlerine sahip çıkmaya devam etmekteyiz. Atatürk'ün, Balıkesir'e gelişi bir Anadolu şehrini ziyaretten ibaret değildir. Ziyaretleri esnasında tarihe düştüğü notlarla ülkemizin ve şehrimizin geleceğini aydınlatma da önemli yere sahiptir. Atatürk'ün şehrimizi 7 kez ziyaret etmesinin her zaman gururunu yaşadık ve yaşıyoruz." dedi.

Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, askeri erkan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, dernek ve oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ile öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:28 Kaynak: AA
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