Üye Girişi
Atatürk'ün, Balıkesir'e gelişinin 99. yılına özel konser - Son Dakika

Atatürk'ün, Balıkesir'e gelişinin 99. yılına özel konser

07.02.2022 14:27
Atatürk'ün, Balıkesir'e gelişinin 99. yılına özel konser

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 99'uncu yıl dönümünü "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseriyle kutladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 99'uncu yıl dönümünü "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseriyle kutladı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde TRT sanatçısı Ali Çakar, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Kent halkının yoğun ilgi gösterdiği konsere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan da katıldı.

Vatandaşlar, konserde Çakar'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Atatürk, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün, Balıkesir'e gelişinin 99. yılına özel konser - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:15 Doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı! Patlama sesleri korkuttu
14:10 Prof. Naci Görür uyardı: Marmara'nın güneyinde ciddi stres birikiyor
14:06 Ronaldo instagram'da ulaşılması zor rekora mührünü vurdu!
10:53 60 yaşında rap yapmaya başlayan Düzceli Mehmet Zeki: Müzik dünyasının "Met Amca"sı
14:02 Son Dakika: Üsküdar'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi!
13:56 Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu
13:56 Bağcılar'ın nüfusu 51 ili geride bıraktı!
13:50 İhanet iddiasıyla gündeme gelen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi
13:33 Tilkiler 10 metrelik kuyuya düştü! 3 saat sonra kurtarıldı
13:34 İtfaiye eri suni teneffüs ve kalp masajı yaptı! Güvercinler kurtulamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 14:33:30. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün, Balıkesir'e gelişinin 99. yılına özel konser - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement