Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 95. yıldönümü kutlandı - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 95. yıldönümü törenle kutlandı.

İskelede düzenlenen temsili karşılama töreninde, denizden römorkörle karaya çıkan iki kız öğrenci yanlarındaki Türk bayrağını, Kaymakam Günhan Yazar'a teslim etti.

Bayrağı teslim alan Kaymakam Yazar, "Atatürk'ün Bandırmaya gelişini kutladığımız bugün onun ilke ve düşüncelerinin Bandırmaya gelmesi olarak düşünüyoruz. Biz de onun çizgisinde, kurum ve kuruluşlarımızla, üniversitemizle Bandırmaya en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Atatürk'ümüzü saygıyla anıyoruz." dedi.

Kaymakam Yazar ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet alanına geçti.

Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Tolga Tosun, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Tosun, "Bugün şehrimizin tarihteki en önemli günlerinden birini yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı destanımızda Bandırmamızın önemi ve değeri çok büyük." ifadesinde bulundu.

Törene, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 6. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.