Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Şanlıurfa'da sergilendi - Son Dakika

Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Şanlıurfa'da sergilendi

10.11.2020 12:12
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Şanlıurfa'da sergilendi, System.String[]

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yıl dönümünde Şanlıurfa'da düzenlenen törenle anıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yıl dönümünde Şanlıurfa'da düzenlenen törenle anıldı. Anma programında Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları da sergilendi.

Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen tören, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa'nın çelenk sunumu ile başladı. Saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte saygı duruşuna geçildi, ardından İstiklal Marşı okundu. Tören daha sonra Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yılında "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" Şanlıurfa Müzesi'nde açıldı. Sergiyi gezen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Atatürk'ün büyük bir devlet adamı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Büyük bir askerdi ve deha niteliğinde bir insandı, Türk milletinin yetiştirdiği ender insanlardandı. Ona minnet, şükran duygularımızı bugün, bu saatte Şanlıurfa'da bir kez daha iletiyoruz. Hep birlikte fotoğrafları gördük, aslında kısa sayılabilecek ama mücadelelerle dolu bir inançlı bir hayatın izlerini taşıyan 40 tane fotoğrafı sergi sayesinde inceledik. Yeni yetişen nesli, gençleri ve milletimizi sürekli bu inanca sahip, geleceğe umutla bakan, birlik beraberlik içerisinde, devleti Ata'mızın işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak bu milletin gençlerinin en önemli vazifesi görevidir."

Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Şanlıurfa'da sergilendi
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Şanlıurfa'da sergilendi
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Şanlıurfa'da sergilendi
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Şanlıurfa'da sergilendi
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Şanlıurfa'da sergilendi
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Şanlıurfa'da sergilendi
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Şanlıurfa'da sergilendi

Mustafa Kemal Atatürk, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Tören, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Şanlıurfa'da sergilendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Salgından en az kayıpla çıktık, hiçbir vatandaşımızın işinin ve aşının hakkını yedirmeyiz L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Dolar kurundaki sert düşüş nedeniyle değer kaybetmişti! Güne yükselişle başlayan gram altın 501 liradan işlem görüyor İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sahada ve masada hep Azerbaycan'ın yanında olduk, bundan sonra da olacağız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sahada ve masada hep Azerbaycan'ın yanında olduk, bundan sonra da olacağız         
12:37
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar         
11:49
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Görüntü İstanbul'dan! Alibeyköy Barajı'na kadar uzanan derenin suları masmavi aktı Görüntü İstanbul'dan! Alibeyköy Barajı'na kadar uzanan derenin suları masmavi aktı         
11:23
Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu         
11:15
Türkiye'de de denenen koronavirüs aşısı ciddi bir ters etki nedeniyle Brezilya'da askıya alındı Türkiye'de de denenen koronavirüs aşısı ciddi bir ters etki nedeniyle Brezilya'da askıya alındı         
10:48
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı         
09:34
Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor         
08:40
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 12:50:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Şanlıurfa'da sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei