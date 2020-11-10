Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Şanlıurfa'da sergilendi - Son Dakika

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yıl dönümünde Şanlıurfa'da düzenlenen törenle anıldı. Anma programında Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları da sergilendi.

Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen tören, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa'nın çelenk sunumu ile başladı. Saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte saygı duruşuna geçildi, ardından İstiklal Marşı okundu. Tören daha sonra Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yılında "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" Şanlıurfa Müzesi'nde açıldı. Sergiyi gezen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Atatürk'ün büyük bir devlet adamı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Büyük bir askerdi ve deha niteliğinde bir insandı, Türk milletinin yetiştirdiği ender insanlardandı. Ona minnet, şükran duygularımızı bugün, bu saatte Şanlıurfa'da bir kez daha iletiyoruz. Hep birlikte fotoğrafları gördük, aslında kısa sayılabilecek ama mücadelelerle dolu bir inançlı bir hayatın izlerini taşıyan 40 tane fotoğrafı sergi sayesinde inceledik. Yeni yetişen nesli, gençleri ve milletimizi sürekli bu inanca sahip, geleceğe umutla bakan, birlik beraberlik içerisinde, devleti Ata'mızın işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak bu milletin gençlerinin en önemli vazifesi görevidir."