Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıldönümünde Haluk Levent sahne aldı
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Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıldönümünde Haluk Levent sahne aldı

1 saat önce

ATATÜRK'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser veren Haluk Levent Boluluları coşturdu.

Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıldönümünde Haluk Levent sahne aldı, System.String[]
ATATÜRK'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser veren Haluk Levent Boluluları coşturdu.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bolu Belediyesi tarafından konser düzenlendi. Demokrasi Meydanı'nda kurulan sahnede Anadolu Rock'ın sevilen ismi Haluk Levent sahne aldı. Binlerce kişi Haluk Levent'in söylediği şarkılara eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü şarkıcı Boluluları coşturdu.


Mustafa Kemal Atatürk, Haluk Levent, Bolu, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:57 Kaynak: DHA
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