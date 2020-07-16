Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 86. yılı - Son Dakika

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 86. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, büyük zorluklar ve mücadeleler vererek 600 yıllık ulu çınar Osmanlı'dan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı da olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının verdiği mücadeleyi Türk milletinin daima şükranla yad edeceğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele yıllarında ve sonrasında, yurt gezilerine çok önem verdiğini ve bu gezilerde bizzat halkın içine girdiğini ifade eden Doğanay, "Çeşitli konularda halkın görüşlerini almış ve devlet ile milletin birbirlerine olan bağını güçlendirmeye gayret göstermiştir. Milli Mücadelede başarıya ulaşmanın, zaferden sonra ileri, modern bir Türkiye'nin temellerinin atılmasının fikri yapısı üzerinde, Atatürk'ün yurt gezilerinin etkisi şüphesiz büyük olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Paşa çıktığı yurt gezileriyle kamuoyunu aydınlatmayı prensip haline getirmiştir. Bu, halkın desteğini kazanmak olduğu kadar halkı bilgilendirmek bakımından da önemlidir. Bu nedenle Bolu'ya gelen ve halkın coşkun sevgi gösterileri ile karşılanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişi her bakımdan büyük önem arz etmektedir." diye belirtti.

Doğanay, Atatürk'ün, Anadolu vilayetlerini tek tek dolaşırken 17 Temmuz 1934'te Bolu'ya teşrif ettiğini hatırlattığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilimize gelişinin 86'nci yıl dönümünü yad ederken aynı heyecanı, aynı sevinci, aynı gururu bir kez daha duymanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu şehrin evlatları Ata'nın ziyaretini bir onur payesi, bir kıvanç nişanesi olarak yıllardır hafızalarında özenle saklanmışlardır. O gün Bolu halkı, Gazi Paşa'ya olan sevgi ve bağlılıklarını onu yakından görebilmek düşüncesiyle genç, yaşlı, kadın, erkek tüm Bolulular yol boyunca bir sevgi seli oluşturmuşlardır. Bir bayram havasında her 17 Temmuz günü Gazi Mustafa Kemal'in Bolu'ya gelişini anan ve kutlayan Bolu, devletimizin kurucusunu o buhranlı yıllarda misafir etmenin bahtiyarlığını daima yaşayacaktır."