Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 88. yıl dönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 88. yıl dönümü törenle kutlandı.

Bolu Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında, 88 yıl önce Atatürk'ün Bolu'ya giriş yaptığı Uğur Mumcu Parkı'nın bulunduğu bölgede temsili karşılama yapıldı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç'a, milli sporcular Emre Öztekin ve Hilal Mutluoğlu tarafından Türk bayrağı takdim edildi.

Ardından Gençlik ve Spor Müdürlüğü halk oyunları ekibi tarafından gerçekleştirilen Bolu yöresine ait halk oyunları gösterisi, protokol ve diğer tüm katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Daha sonra Atatürk'e saygı yürüyüşü yapıldı.

Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar İzzet Baysal Caddesi'nden Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Anıtpark'a kadar yürüdü.

Atatürk Anıtı'na Bolu Valisi Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Can ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıt özel defteri, Vali Kılıç ve Belediye Başkanı Özcan tarafından imzalandı.

Buradaki törenin ardından Mehmet Yücetürk Sanat Merkezinde açılan "Atatürk ve Bolu" ile "Atatürk Fotoğrafları" sergilerinin açılışı yapıldı.

Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 88. yıl dönümü programına AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.