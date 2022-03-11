Atatürk'ün bronz heykelini çalıp satan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Atatürk'ün bronz heykelini çalıp satan 4 kişi tutuklandı

11.03.2022 23:17
Atatürk'ün bronz heykelini çalıp satan 4 kişi tutuklandı

ISPARTA Gökçay Mesirelik alanında bulunan, Atatürk'ün bronz heykelini çalıp hurdacıya satan belediyede görevli 4 kişi tutuklandı.

ISPARTA Gökçay Mesirelik alanında bulunan, Atatürk'ün bronz heykelini çalıp hurdacıya satan belediyede görevli 4 kişi tutuklandı.

Isparta Belediyesi tarafından Gökçay Mesirelik alanına yaptırılan 139,5 kiloluk bronz Atatürk heykelinin yerinde olmadığını fark eden belediye personeli, polise haber verdi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte çalışma başlattı. Heykeli çaldığı belirlenen Isparta Belediyesi'nde görevli A.D., O.Ş., M.A. ve A.İ.K. gözaltına alındı.

HURDACIYA SATILMIŞAtatürk heykelini çalan şüphelilerin, parçaladıktan sonra hurdacıya sattıkları tespit edildi. Heykeli satın aldığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.İ.K, A.D, O.Ş. ve M.A. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esnaf Mahmut Gençay, heykelin uzun süredir bu alanda olduğunu belirterek, "Şu an mevcut yerinde yok. Birileri almış heykeli. Yapanları kınıyoruz. Bu milli bir değerimiz neticede" diye tepki gösterdi.


Atatürk'ün bronz heykelini çalıp satan 4 kişi tutuklandı
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Mustafa Kemal Atatürk, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün bronz heykelini çalıp satan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'ün bronz heykelini çalıp satan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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