Atatürk'ün Burdur'a Gelişinin 89. Yıl Dönümü

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Burdur'a gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Burdur'a gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı.



Kutlama etkinlikleri kapsamında, Çatalpınar mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda halk oyunu ekibi gösteri sundu.



Burdur Valisi Hasan Şıldak, meydanda düzenlenen törende, Atatürk'ün ülke üzerinde oynan oyunların farkına vararak, milli değerler etrafında birleşip, güçlü bir Türkiye'nin oluşturulması için çok çalışılması gerektiğini iyi bildiğini belirtti.



Atatürk'ün her gittiği yerde birlik ve beraberlik mesajları verdiğine dikkati çeken Vali Şıldak, "Türk milletini bu yönde aydınlatmaya çalışmıştır. Millet bilincini kuvvetlendirmiştir. Böylece bayrak, millet, vatan ve devlet sevgisini topluma yaymaya büyük önem vermiştir." dedi.



Şıldak, her fikirden vatandaşların bu meydanda toplanmasının bunun bir emaresi olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:



"Kayıtlara göre Atatürk'ün 52 ili ziyaret etmiş, Yurt gezilerinde uğradığı yerler arasında Burdurumuz da var. Akdeniz'in 3 ili olan Isparta, Burdur ve Antalya daha önce kendisine çeşitli vesilelerle davetlerde bulunmuştu ve Atatürk İzmir'de bulunduğu sırada bu üç ili ziyaret etmeyi programına aldı. 6 Mart 1930 Perşembe günü öğleden sonra Burdur Valisi İbrahim Hazım bey başkanlığındaki bir heyet tarafından Baladız'da karşılandı. Atatürk'e eşlik edenler arasında Prof. Afet İnan, Dahiliye Nazırı Şükrü (Kaya) bey, Ordu Müfettişi Fahrettin (Altay) Paşa ile Burdur, Isparta ve Antalya milletvekilleri bulunuyordu. Çatalpınar'da kalabalık bir halk tarafından karşılanmıştır. Gazi, otomobilinden inerek kendisini karşılamaya gelenlerin ellerini tek tek sıkmıştır."



Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de Burdur'un şeref günü olarak kabul edilen bu özel günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü illerinde konuk etmenin gururu ve sevincini yaşadıklarını bildirdi.



Törende, şiir, resim, spor ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

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