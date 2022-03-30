Atatürk'ün Büyük Nutuk'u okuduğu "Riyaset Divanı" orijinal dokusuna kavuşturuldu - Son Dakika
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Atatürk'ün Büyük Nutuk'u okuduğu "Riyaset Divanı" orijinal dokusuna kavuşturuldu

30.03.2022 11:42

Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli inkılaplarına ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'de Büyük Nutuk'u okumasına şahitlik eden 2. Meclis Genel Kurul Salonu'nda restorasyon çalışması gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli inkılaplarına ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'de Büyük Nutuk'u okumasına şahitlik eden 2. Meclis Genel Kurul Salonu'nda restorasyon çalışması gerçekleştirildi.

1924-1960 arasında yasama faaliyetlerine ev sahipliği yapan Genel Kurul Salonu'nun temelini oluşturan ahşap direklerde deformasyon tespit edilmesi üzerine teknik rapor hazırlandı.

Raporla direklerin güçlendirilmesi ve zeminin düzeltilmesinin yanı sıra "Riyaset Divanı" diye bilinen kürsü ve milletvekili sıralarının da ilk günkü renk ve dokusuna kavuşturulmasına karar verildi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 15-20 Ekim 1927'de, toplam 36 saat 33 dakikada Büyük Nutuk'u okuduğu kürsü ile genç Cumhuriyet'i yükseltmenin heyecanıyla yurdun dört bir yanından gelen milletvekillerinin oturduğu sıralar raspalandı.

Fotoğraflardan ve elde bulunan belgelerden o günkü renk tespit edilerek, cilası buna göre yapıldı.

Milletvekili sıralarının döşemeleri de yine orijinal rengine sadık kalınarak yenilendi. Orijinalliği bozulmamış bazı sıralar ise tamir edildi.

Genel kurul salonu 2 ay süren çalışmaların ardından yeniden ziyarete açıldı.

Atatürk'ün Büyük Nutuk'u okuduğu Riyaset Divanı orijinal dokusuna kavuşturuldu
Atatürk'ün Büyük Nutuk'u okuduğu Riyaset Divanı orijinal dokusuna kavuşturuldu
Atatürk'ün Büyük Nutuk'u okuduğu Riyaset Divanı orijinal dokusuna kavuşturuldu

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Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Büyük Nutuk'u okuduğu 'Riyaset Divanı' orijinal dokusuna kavuşturuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'ün Büyük Nutuk'u okuduğu "Riyaset Divanı" orijinal dokusuna kavuşturuldu - Son Dakika
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