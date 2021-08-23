Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişinin 96. Yıldönümü Kutlandı

Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişinin 96. Yıldönümü Kutlandıİlimizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 96'ncı yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Törene Valimiz Abdullah AYAZ, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan TUNÇ, Çankırı Belediye Başkan Vekili Özlem DEMİRCİ, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü ENER, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, Baro Başkanı Av. Mustafa DENİZ, Vali Yardımcıları Hamdi BOLAT ve Abdullah ASLANER, İl Emniyet Müdürü Yılmaz DELEN, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır AYÇİÇEK, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa ÇIBIK, siyasi parti il temsilcileri, STK temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Anıta çelenk sunulmasının ardından Atatürk'ün, Çankırılılara hitabı okundu. Daha sonra Valimiz Abdullah AYAZ'a Atatürk'ün ilimize gelişini temsilen Türk bayrağı öğrenciler tarafından teslim edildi. Törende Çankırı Belediye Başkan Vekili Özlem DEMİRCİ, günün önemine binaen bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Valimiz AYAZ ve beraberindekiler Mustafa Kemal Atatürk'ün ilimizde konakladığı odayı ziyaret ettiler. Valimiz AYAZ ziyaret esnasında odada bulunan deftere duygularını yazarak imzaladı. Valimiz Abdullah AYAZ, deftere şu mesajı yazdı: "Aziz Atatürk, Çankırı'ya teşriflerinizin 96. Yıl dönümünde hatıranızı yad ediyoruz. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması için her alanda yeni yapılanmaların yaşandığı Cumhuriyetin ilk yıllarında çıktığınız yurt gezilerinde ilimizi şereflendirmeniz, Çankırı tarihinin en önemli günlerinden birinin yaşanmasını sağlamıştır. Bu özel günün yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyor, zatınızı minnet, sevgi, rahmet ve özlemle anıyoruz. "Program, Atatürk'ün Çankırı'ya gelişiyle ilgili belgeler ve fotoğrafların sergilendiği serginin gezilmesinin ardından sona erdi.