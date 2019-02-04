Atatürk'ün Denizli'ye Gelişinin 88'inci Yılı Kutlandı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 88'inci yılı törenle kutlandı.

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 88'inci yılı törenle kutlandı. Törende 81 yaşındaki Kamile Gün'ün ezbere okuduğu 'Atatürk' şiiri coşkuyla alkışlandı.



Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 4 Şubat 1931'de Denizli'ye yaptığı ziyaretin 88'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı. Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene, Vali Hasan Karahan, CHP Denizli Milletvekilleri Kazım Arslan, Teoman Sancar, Denizli 11. Komando Tugay Komutanı Albay Bilal Öztürk, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra konuşan Başkan Osman Zolan, 88 yıl önce gerçekleşen ziyaretin Denizli tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi şereflendirmesinin gururunu bir kez daha yaşıyoruz" dedi. Halkoyunları ekibinin gösterisinin ardından, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.



KAMİLE NİNE'NİN ATATÜRK SEVGİSİ



Törene katılan 1938 doğumlu Kamile Gün ise, programın sona ermesinin ardından protokol üyelerinin yanına gitti. Gün, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a ezberlediği 'Atatürk' şiirini coşkuyla okudu. Şiirini tamamlayan Kamile Nine, çevredeki vatandaşlar ve protokol üyeleri tarafından tebrik edilip, alkışlandı.



TREN GARINDA TEMSİLİ KARŞILAMA



Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 88'inci yılı nedeniyle, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Denizli Şubesi de bugün saat 12.00'de Tren Garı'nda temsili karşılama töreni düzenledi. Törene, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, çeşitli siyasi parti temsilcileri ile ADD Düşünce Derneği Denizli Şubesi yöneticisi ve üyeleri katıldı. Garda, Atatürk posterleri taşıyan ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayan grup, hep bir ağızdan marşlar söyledi. Ardından İzmir'den Denizli'ye gelen yolcu treni temsili olarak karşılandı. Halkoyunları gösterisinin ardından konuşma yapan ADD Denizli Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Gamze Karalı, "Çağdaş, bağımsız Türkiye'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 88. yıldönümünü gururla kutluyoruz. Bağımsızlığımızın bir göstergesi olarak, şehrimize gelişini kutlamak ve bir kez daha Gençliğe Hitabe'de bize vermiş olduğu görevin bilincinde olduğumuzu onun manevi huzurunda ifade etmek için yine bir aradayız" dedi. - Denizli

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