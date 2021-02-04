Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 90'ıncı yılı, törenle anıldı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 90'ıncı yıl dönümü için Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Garnizon Komutan Vekili Albay Cengiz Güven, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Osman Zolan, "Tam 90 yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz Denizli'mize teşrif etmiş, kentimizi onurlandırmıştır. O gün tabii ki coşku ve sevgiyle karşılanmış, Denizli'mizde bir gece konaklamıştır. Denizli'miz o günkü güzellikleriyle birlikte coşkuyla, duygularıyla karşılamıştır. Kurtuluş Savaşı'nda düşmana toprağına ayağını bastırmayan Denizli'miz, Milli Mücadele'de her zaman Atatürk'ümüzün yanında olmuştur" diye konuştu.Töreninden ardından meydanda Atatürk'ün Denizli ziyaretiyle ilgili fotoğraf ve resim sergisinin açılışı yapıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar sergide yer alan Atatürk'ün resimlerini inceledi.