Üye Girişi
Atatürk'ün Denizli ziyaretinin 91. yıl dönümü - Son Dakika

Atatürk'ün Denizli ziyaretinin 91. yıl dönümü

04.02.2022 12:20
Atatürk'ün Denizli ziyaretinin 91. yıl dönümü

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki törende Vali Yardımcısı Mehmet Zorlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Süleyman Erdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşma yapan Vali Yardımcısı Zorlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 91 yıl önce bugün Büyük Ege Gezisi kapsamında Denizli'ye geldiğini belirterek, "Tüm Denizli halkı, Ata'sını karşılamak için öğrencisi, öğretmeni, memuru, esnafı, işçisi, köylüsü ve şehirlisiyle yollara dökülmüş, ona olan sevgisini ve sonsuz desteğini, onun koyduğu hedef ve ilkelere ne denli bağlı olduğunu tıpkı bugün olduğu gibi tüm coşkusuyla göstermiştir." dedi.

Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda Atatürk'ün Denizli ziyareti ile ilgili fotoğraf ve resim sergisi açılışı yapıldı.

Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda ise Prof. Dr. Ercan Haytaoğlu, "Atatürk'ün Denizli Ziyaretleri" konulu konferans verdi.

YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Zorlu, 15 Temmuz, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Denizli ziyaretinin 91. yıl dönümü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
11:16 4 Şubat altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 12:26:56. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Denizli ziyaretinin 91. yıl dönümü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement