Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Dinar'ı Ziyareti

Atatürk'ün Dinar'ı Ziyareti

36 dakika önce

Atatürk'ün Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gelişinin 89. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Dinar'ı Ziyareti, System.String[]
Atatürk'ün Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gelişinin 89. yıl dönümü törenle kutlandı.


Dinar Garı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Saffet Acar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Türk bayraklarıyla gardan Hükümet Konağı'na kadar bayrak yürüyüşü yapıldı. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Saffet Acar, Atatürk'ün yurt gezilerine çıkmayı çok sevdiğini belirtti.


Atatürk'ün yurt gezileri dolayısıyla 3 kez Dinar'dan geçtiğini ifade eden Acar, "Atatürk'ün Dinar'a gelişi bir bayram havasında olmuştur. Köy ve kasabalardan gelen halk, Ulu Önder Atatürk'ü coşkuyla karşılamış 'yaşa, varol' sesleri dalga dalga ilçeyi inletmiştir. Kasabanın tek salonu olan Türk Ocağı'nda Atatürk kasaba halkına hitap etmiştir." dedi.


Kutlamalar, halk oyunları gösterileriyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:45 Kaynak: AA

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