Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 82'nci yıl dönümü kutlandı
Son Dakika Güncel Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 82'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 82'nci yıl dönümü kutlandı

7 saat önce

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'a gelişinin 82'nci yıl dönümü, tren garındaki temsili karşılama töreniyle kutlandı.

Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 82'nci yıl dönümü kutlandı, System.String[]

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'a gelişinin 82'nci yıl dönümü, tren garındaki temsili karşılama töreniyle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı olarak 15 Kasım 1937'de Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyaretin 82'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeoğlu'nun yanı sıra askeri erkan, protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınlarıyla vatandaşlar, tren garındaki temsili karşılama töreninde hazır bulundu. Güzeloğlu, trenden inen gazilerin kendisine takdim ettiği Türk Bayrağı'nı gençlere emanet etti. Tören folklar gösterisiyle devam etti.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a her gelişinde coşkuyla karşılandığını belirterek şöyle dedi:

"Cumhuriyetinin kuruluşu ve bu günlere gelişi bütün bir milletin toplu mücadelesi devletine ve milletine sahip çıkmasıyla olmuştur. Uğruna can verilen değerler; vatan, millet, devlet, bayrak ve ezan her zaman hepimizin kutsalı ve vazgeçilmezi olmuştur. Bu şuur ve iman oldukça inşallah Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacak. Biraz önce Gazi Mustafa Kemal'in Diyarbakır'a teşrifi bağlamında karşıladığımız bayrağımız sonsuza kadar gönderde bugün olduğu gibi, gençlerimizin elinde olduğu gibi nazlı nazlı dalgalanacak ve inşallah ebediyen bu  topraklar Türk yurdu ve bizim yurdumuz olacak."

Tören, Güzeloğlu ile Garnizon Komutan Vekili ve 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen'in Atatürk'ün valilik önündeki anıtına çelenk sunmasıyla sona erdi.


Mustafa Kemal Atatürk, Diyarbakır, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Trump'a verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı kitabın içeriği ortaya çıktı
Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı Mehmet Avcı gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:20:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 82'nci yıl dönümü kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]