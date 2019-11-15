Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 82'nci yılı coşkuyla kutlandı

DİYARBAKIR - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82 yıl önce Diyarbakır'ı ziyaretinin yıl dönümü, tren garında temsili karşılama ile törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 82'nci yıl dönümü temsili canlandırmayla kutlandı. Tren garında düzenlenen törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, 7'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Vekili ve 8'inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, gaziler ve şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Temsili olarak gara gelen trenden inen muharip gaziler, Vali Güzeloğlu'na Atatürk'ün gençlere emaneti olan ay yıldızlı bayrağı takdim etti. Bayrağı alan Vali Güzeloğlu, teslim aldığı bayrağı gençlere teslim etti. Daha sonra tören gar bahçesinde şiirler okundu, minik folklor ekibi halk oyunları gösterisi yaptı. Gösterinin ardından Vali Güzeloğlu günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

"Bu topraklar Türk yurdu ve bizim yurdumuz olacak"

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne devlet ve milletin bekası için bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşanması için canlarını feda eden bu toprağa bir gül bahçesine girercesine giren bütün aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti. Vali Güzeloğlu, "Şüphesiz ki cumhuriyetin kuruluşu ve bugünlere gelişi bütün bir milletin toplu mücadelesi devletine, milletine sahip çıkmasıyla olmuştur. Uğruna can verilen değerler vatan, millet devlet, bayrak ve ezan her zaman hepimizin kutsalı ve vazgeçilmezi olmuştur. Bu şuur ve iman oldukça inşallah Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacak. Biraz önce Gazi Mustafa Kemalin Diyarbakır'a teşrifi bağlamında karşıladığımız, bayrağımız sonsuza kadar gönderde bugün olduğu gibi, gençlerimizin elindeki gibi nazlı nazlı dalgalanacak ve inşallah ebediye bu topraklar Türk yurdu ve bizim yurdumuz olacak" dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik, Yenişehir ilçesinde bulunan anıt parkı içerisinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk bırakma, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.