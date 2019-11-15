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Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 82. yıl dönümü törenle kutlandı

6 saat önce

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 82. yıl dönümü törenle kutlandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 82. yıl dönümü törenle kutlandı.

Diyarbakır Garı'nda düzenlenen törende, Atatürk'ün Diyarbakır'a trenle gelişi temsili olarak canlandırıldı. Trenden inen gaziler, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na Türk bayrağı takdim etti.

Güzeloğlu da öperek teslim aldığı Türk bayrağını öğrencilere verdi.

Etkinlik, gar önündeki meydanda halk oyunları gösterisi ve şiir okunmasıyla devam etti.

Vali Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

"Vatan, millet, devlet, bayrak ve ezan, her zaman hepimizin kutsalı ve vazgeçilmezi olmuştur." diyen Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Bu şuur ve iman oldukça inşallah Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacak. Türkiye, her geçen gün bölgesinde ve küresel ölçekte güçlenen, oyun kuran bir ülke haline geldi. Sınırlarımızın içinde ve dışında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla bu mücadele devam edecek. İç ve dış tüm tehditler, bu iman ve duruş karşısında yok olup gideceklerdir."

Daha sonra Anıtpark'ta devam eden törende, Vali Güzeloğlu ile Garnizon Komutan Vekili 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, askeri erkan, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 82. yıl dönümü törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:00 Kaynak: AA
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