Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı

15.11.2020 12:29

Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü, Diyarbakır Tren Garında düzenlenen törendeki temsili canlandırmayla kutlandı.

Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı

DİYARBAKIR - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü, Diyarbakır Tren Garında düzenlenen törendeki temsili canlandırmayla kutlandı.

Cumhurbaşkanı olarak 15 Kasım 1937 yılında Diyarbakır'a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretinin 83'üncü yıl dönümü, Yenişehir İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Diyarbakır Tren Garında düzenlenen törene Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, askeri ve mülki erkan, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişi ve karşılanmasının temsili olarak canlandırılan törende, Elazığ yönünden gelen trende bulunan muharip gaziler, Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'ye Türk bayrağını takdim etti.

"Şanlı bayrağımızı kahraman gazilerimizden teslim almanın onurunu yaşıyorum"

Kaymakam Beşikci, öperek Türk bayrağını teslim aldı. Kaymakam Beşikci, "Özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilelebet payidar olacağının ve şehitlerimizin emaneti olarak her birimizin taşıyacağı en önemli ve değerli varlığımız şanlı bayrağımızı kahraman gazilerimizden teslim almanın onurunu yaşıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'a teşrif ettiği bugün onun en büyük emanetini Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği sevgili gençlerimizle bayrağımızı sonsuza kadar yaşatmak gönüllerimizde sonsuza kadar var etmek uğruna teslim ediyorum" diyerek bayrağı öğrencilere teslim etti.

"Bayrağımız sonsuza kadar gönderde dalgalanacak"

Atatürk'ün temsili canlandırma etkinliğinin ardından Diyarbakır Tren Garı önünde öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Törende konuşan Kaymakam Beşikci, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'a teşriflerinin yıl dönümündeyiz. Şüphesiz ki cumhuriyetin kuruluşu ve bugünlere gelişi bütün bir milletin toplu mücadelesi devletine ve milletine sahip çıkması ile olmuştur. Uğruna can verilen değerler vatan, millet, devlet, bayrak ve ezan her zaman hepimizin kutsalı ve vazgeçilmezi olmuştur. Bu şuur ve iman oldukça, inşallah Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacak. Biraz önce Gazi Mustafa Kemal'in Diyarbakır'a teşrifi bağlamında karşıladığımız bayrağımız sonsuza kadar gönderde bugün olduğu gibi gençlerimizin elindeki gibi nazlı nazlı dalgalanacak ve inşallah ebediyen bu topraklar Türk yurdu ve bizim yurdumuz olacaktır" dedi.

Diyarbakır Tren Garındaki törenin ardından Anıtpark'ta çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başka Vekili Murat Beşikci tarafından kaymakamlık ve Yenişehir İlçe Belediyesi çelenklerinin Atatürk anıtına sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu.

Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı
Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı
Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı
Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı
Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı
Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı
Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı
Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı
Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı
Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Diyarbakır, Yenişehir, Tren, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mısırlı ünlü futbolcu Salah koronayı kardeşinin düğününde kaptı MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi Dünyada yalnızca Burdur Gölü'nde bulunuyor: 'Burdiricus' isimli yosun balığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya İngiltere'den çevreci girişim: Benzinli ve dizel otomobillerin satışı 2030'dan itibaren yasak olacak Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı
Ermenistan'ın neden yenilgiyi kabul ettiği anlaşıldı! Şuşa yollarında onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Ermenistan'ın neden yenilgiyi kabul ettiği anlaşıldı! Şuşa yollarında onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu paylaştı! İşte o anlar Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu paylaştı! İşte o anlar         
10:53
FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de yüksek reytinglerle oynayan FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de yüksek reytinglerle oynayan "Küçük Gelin" dizisi çalıntı çıktı         
10:32
Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik         
10:01
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi         
07:57
Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maskesiz olduğu için 900 TL ceza kesildi Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maskesiz olduğu için 900 TL ceza kesildi         
22:43
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş         
17:00
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 12:45:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei