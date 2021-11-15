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ATATÜRK'ÜN DİYARBAKIR'A GELİŞİNİN 84'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI - Son Dakika

ATATÜRK'ÜN DİYARBAKIR'A GELİŞİNİN 84'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

15.11.2021 13:57
ATATÜRK'ÜN DİYARBAKIR'A GELİŞİNİN 84'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'a gelişinin 84'üncü yıl dönümü, tren garındaki temsili karşılama töreniyle kutlandı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'a gelişinin 84'üncü yıl dönümü, tren garındaki temsili karşılama töreniyle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı olarak 15 Kasım 1937'de Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyaretin 84'üncü yıl dönümü törenle kutlandı. Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç'un yanı sıra askeri erkan, gaziler ve şehit yakınlarıyla halk tren garındaki temsili karşılama töreninde hazır bulundu. Kaymakam Koç, trenden inen gazilerin kendisine takdim ettiği Türk bayrağını gençlere emanet etti.

Kaymakam Ünal Koç, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1916 ve 1937 yılları arasında farklı görevlerle Diyarbakır'da bulunduğunu ve 100 günü aşkın süre kentte kaldığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Diyarbakır'a her geldiğinde büyük bir bahtiyarlık ve mutluluk duyduğunu dile getiren Atatürk, Diyarbakır ve Diyarbakır halkına gönülden bir muhabbetle bağlı olduğunu her ortamda belirtmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatından bir yıl önce 15 Kasım 1937'de şu an bulunduğumuz Diyarbakır garına teşrif etmiş, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Diyarbakır'da da halk tarafından büyük bir coşku ve sevgi gösterileriyle karşılanmıştır. Atatürk 84 yıl önce bugün, halkevinde yaptığı konuşmada Diyarbakır halkına şu sözlerle seslenmiştir; '20 yıl sonra tekrar Diyarbakır'da bulunuyorum. Dünyanın en güzel ve modern bir binası içinde, beşeriyetin medeni bir halkı huzurunda, duyduğum zevk ve saadetin ne kadar büyük olduğunu kaydetmekle bahtiyarım.' Bu sözlerle atamızın takdirlerine mazhar olan Diyarbakırlılar, kendisine minnettardır, yürekten bağlıdır. Aziz Atatürk, tarih boyunca barışın, hoşgörünün, sevginin ve kardeşliğin ilmek ilmek işlendiği, içinden yüzlerce devlet, kültür ve bilim insanı yetiştirmiş bir şehir olarak, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için gösterdiğiniz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. İnsanımızı yüceltmek, mutlu ve huzurlu kılmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Ülkemizin hızla gelişen şehirlerinden ve dünyaya açılan bir vitrini olan Diyarbakır'ımızı daha da geliştirmek, güzelleştirmek ve dünya kentleri arasında yerini güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin ifadelerinde geçen 'Millete efendilik yoktur, hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur' düsturu içerisinde, gelecek nesillere daha da güzel bir Diyarbakır bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Şiirlerin okunduğu tören, folklor gösterisiyle sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Diyarbakır, Kasım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATATÜRK'ÜN DİYARBAKIR'A GELİŞİNİN 84'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATATÜRK'ÜN DİYARBAKIR'A GELİŞİNİN 84'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI - Son Dakika
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