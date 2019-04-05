Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Diyarbakır'ın Fahri Hemşehriliğini Kabulünün 93. Yılı

Atatürk'ün Diyarbakır'ın Fahri Hemşehriliğini Kabulünün 93. Yılı

48 dakika önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabul edişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk'ün Diyarbakır'ın Fahri Hemşehriliğini Kabulünün 93. Yılı, System.String[]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabul edişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


Atatürk Anıtı önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anıta çelenk sunulmasının ardından, Atatürk'ün Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabulüyle ilgili yazdığı telgraf okundu.


Törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:15 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Diyarbakır, Güncel
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