Atatürk'ün, Diyarbakır'ın Fahri Hemşehriliğini Kabulü Kutlandı
31 dakika önce
ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabul edişinin 93'üncü yıl dönümü, törenle kutlandı.
ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün, Diyarbakır
'ın fahri hemşehriliğini kabul edişinin 93'üncü yıl dönümü, törenle kutlandı. Yenişehir
ilçesindeki Anıtpark'ta düzenlenen törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu
, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla
, Jandarma
Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8'inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu
, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan
, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre
, Dicle Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, askeri erkan ile kurum müdürleri katıldı.
Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende, Diyarbakır Belediye Reisi Nazım Önen tarafından 2 Nisan 1926 tarihli belediye meclisinde alınan fahri hemşehrilik kararı ve Ulu Önder'in cevaben gönderdiği telgraflar okundu. - Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:02 Kaynak: DHA
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