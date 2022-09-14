Siirt Lisesi tarih öğretmeni İzzet Ekinci , törende, Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanı olarak şehri onurlandırdığını belirterek, "Şehrin girişinde halk tarafından büyük sevinç gösteriyle karşılanan Atatürk, Siirt halkı tarafından bağrına basılmış." dedi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Osman Hacıbektaşoğlu, Eylül, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › '14 Eylül Siirt'in Şeref Günü' kutlandı - Son Dakika

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