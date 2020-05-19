Atatürk'ün doğum günü pastası kesildi - Son Dakika

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Benim doğum günüm Samsun'a çıktığım gündür" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk için doğum günü pastası kesildi.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Atakum ilçesinde 19 Mayıs coşkusu tırın üzerine yaşandı.

Atakum Belediyesinin düzenlediği etkinlikte 13 tiyatrocu, Atatürk'ün Samsun'a çıkışını ve "Kuva-yi Milliye" destanını tırın dorsesinde kurulan tiyatro sahnesinde canlandırdı.

Kentin cadde ve sokaklarında dolaşan tır üzerinde tiyatro sanatçıları gösterilerini sunarken vatandaşlar, pencere ve balkonlarından 19 Mayıs coşkusuna katıldı.

Ardından "Benim doğum günüm Samsun'a çıktığım gündür" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 250 kilo şeker hamurundan hazırlanan Bandırma Vapuru temalı doğum günü pastası kesildi.

Saat 19.19'da ise tiyatrocularla birlikte Samsunlular balkon ve pencelerinden hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Etkinliğe, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci katıldı.