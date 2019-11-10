Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı
Son Dakika Güncel Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı

Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı

6 saat önce

GAZİANTEP'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde yapılan anma töreninde, protokol üyeleri ve törene katılanlara dağıtılan fotoğraflı kokartlarda Atatürk'ün doğum tarihinin '1981' olarak yazıldı.

Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı, System.String[]

GAZİANTEP'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde yapılan anma töreninde, protokol üyeleri ve törene katılanlara dağıtılan fotoğraflı kokartlarda Atatürk'ün doğum tarihinin '1981' olarak yazıldı. Olayın ortaya çıkmasıyla birçok kişi soysal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Bu sabah 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeni ile tören düzenlendi. Törene katılan vali, belediye başkanı, tugay komutanı, kurum amirleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrencilere, yakalarına takmaları için Atatürk'ün fotoğrafının olduğu kokartlar dağıtıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları tarafından dağıtıldığı öğrenilen ve törene katılan herkesin yakasına taktığı kokartlarda Atatürk'ün doğum tarihinin '1881' yerine '1981' olarak yazıldığı ortaya çıktı.

Tören boyunca kimsenin fark etmediği yanlışlık, daha sonra fotoğrafları inceleyenler tarafından fark edildi. Yaşanan olay soysal medyadan tepki gördü.


Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:59 Kaynak: DHA
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