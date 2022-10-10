Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odası 10 Kasım'daki anmaya hazırlanıyor

Milli Saraylar Başkanlığı Cumhuriyetin kurucu su Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda vefat ettiği odada 10 Kasım öncesinde bakım ve onarım çalışması yürütüyor.

Uzman restorasyon ekibi tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sırasında sarayın "Harem" bölümünde yer alan oda ziyarete kapatılmadı. Restorasyon ile ziyaret aynı anda devam ederken 71 numaralı odanın tavan ve taban yüzeyinde planlanan çalışmaların 10 Kasım'dan önce tamamlanması planlanıyor.

Milli Saraylar Restorasyon Dairesi Başkanı Gökşen Canıyılmaz, odada yüzey temizliği ve bakım çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Daire Başkanlığına bağlı 12 kişilik uzman bir ekip tarafından bu çalışmayı yaptıklarını belirten Canıyılmaz, "İçerisinde uzman restoratörlerimiz ve kalemkarlarımız bulunuyor. Çalışmada nasıl basamaklar izledik? İlk defa tespit çalışması yaptık, hasarlı bölgelerin tespitini yapmak için fotoğraflama yöntemini kullandık. Öncesi ve sonrasını karşılaştırabilmek adına. Ekibimizle beraber hangi yöntemlerimizi kullanacağımıza karar verdik. Arkasından malzeme teminimizi sağladık. Gerekli güvenlik önlemlerimizi alarak iskelemizi kurduk. Bunun için önce kuru temizlikle çalışmalarımıza başladık." dedi.

Canıyılmaz, zaman içerisinde oluşan boya çatlaklarını muhafaza altına alabilmek için macunlama yaptıklarını, bunun bir gün süreyle kurumasını beklediklerini anlattı.

Zımparalama gerçekleştirdiklerini, saf su ve pamuk yardımıyla yüzeyi temizlediklerini, 5 Kasım itibarıyla çalışmaları bitirmeyi planladıklarını dile getiren Canıyılmaz, "Bakım çalışmamız periyodik olarak yürüttüğümüz bir çalışma. Atatürk'ün yatak odasında bu çalışmayı sürdürüyoruz. Bu seneki hedefimiz duvar ve tavan eteklerindeki mimari yüzeylerde temizlik çalışması." diye konuştu.

Harem'in 71 numaralı odası binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor

Dolmabahçe Sarayı'nın "Harem" bölümü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son anlarına tanıklık etmesi bakımından ayrı bir önem taşıyor. Harem'in 71 numaralı odası ise her yıl 10 Kasım'da Gazi'nin hatırasını yad etmek isteyen binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Milli Saraylar Restorasyon Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan çalışmalar kapsamında odanın tavan ve duvarlarındaki mimari süslemelerinde yüzey temizliği başlatıldı. Uygulamadan önce odanın tavan, tavan etekleri ve duvar yüzeyleri fotoğraflandı, hasar tespiti yapıldı. İlgili alanlarda gözlenen yoğun kir tabakalarında genel kuru temizlik uygulaması devam ediyor.

Vakumlu restorasyon süpürgesi ve restorasyon fırçası ile tozdan arındırılan yüzeylerde saf su ve pamuk yardımıyla nemli temizlik yapılıyor. Temizlik işleminin yanı sıra tavan ile duvarda zaman içerisinde oluşan çatlaklar ve boya kalkmaları elden geçiriliyor. Odanın parkelerinde zamanla oluşan yıpranmalara müdahale de bakım ve onarım planları arasında yer alıyor.

Çalışmalar sırasında Atatürk'ün yatak odası takımı, masa saati ve "dört mevsim" adlı yağlı boya tablosu sergilendikleri yerde, ziyaretçiler tarafından görülebilecek şekilde, şeffaf kaplama malzemesiyle koruma altına alındı. Dolmabahçe Sarayı'nın "Harem" bölümünde başlatılan bakım ve onarım çalışması günlük ziyaret akışını engellemeyecek şekilde yürütülüyor.

Atatürk'ün vefat ettiği oda başta olmak üzere Atatürk'ün çalışma odası ve banyosu ile Harem'in diğer bölümleri, pazartesi dışında her gün saat 09.00-17.30'da ziyaret edilebiliyor.