Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (1)
Son Dakika Güncel Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (1)

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (1)

7 saat önce

Anıtkabir avlusunda bekleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının Arslanlı Yol'da yürüyüşü Anıtkabir'e giriş ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı.

Anıtkabir avlusunda bekleyenler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının Arslanlı Yol'da yürüyüşü

Anıtkabir'e giriş ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. (1)

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (1)

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Arslanlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:25 Kaynak: AA
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