Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (1)
7 saat önce
Anıtkabir avlusunda bekleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının Arslanlı Yol'da yürüyüşü Anıtkabir'e giriş ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:25 Kaynak: AA
Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 9 ölü, 30 yaralı