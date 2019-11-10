Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (2)
6 saat önce
Mozoleye çelenk bırakılması Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunması Anıtkabir'den çıkış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merdivenlerden inişi Misak-ı Milli Kulesi'ne giriş ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında,...
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:42 Kaynak: AA
Mozoleye çelenk bırakılması
Saygı duruşu
İstiklal Marşı'nın okunması
Anıtkabir'den çıkış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merdivenlerden inişi
Misak-ı Milli Kulesi'ne giriş ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. (2)
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