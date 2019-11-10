Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (4)
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Anıtkabir'de 9.05'te saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı okunması esnasından Türk Bayrağının dalgalanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesine gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defterini imzalaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesinden...
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:09 Kaynak: AA
Anıtkabir'de 9.05'te saygı duruşunda bulunulması
İstiklal Marşı okunması esnasından Türk Bayrağının dalgalanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesine gelmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defterini imzalaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesinden çıkışında vatandaşlarla selamlaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'den ayrılması ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. (4)
Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 9 ölü, 30 yaralı