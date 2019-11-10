Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (5)
Son Dakika Güncel Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (5)

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (5)

7 saat önce

Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar Mozole önüne gelen gaziler Gazilerin selam vermesi Askerlerin geçişi ve selam vermesi Bir çocuğun dua edişi Vatandaşların geçişi ve dua edişleri Bir yaşlı çiftin Atatürk'e olan sevgisini göstermesi Mozoleye çiçek bırakmaları ANKARA - Türkiye...

Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar

Mozole önüne gelen gaziler

Gazilerin selam vermesi

Askerlerin geçişi ve selam vermesi

Bir çocuğun dua edişi

Vatandaşların geçişi ve dua edişleri

Bir yaşlı çiftin Atatürk'e olan sevgisini göstermesi

Mozoleye çiçek bırakmaları ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla, vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. (5)

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (5)

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:47 Kaynak: AA
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