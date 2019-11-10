Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (6)
6 saat önce
Anıtkabir ve avludaki vatadandaşlar Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar Fotoğraf çektirenler Mozole önünde dua edenler ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:33 Kaynak: AA
Anıtkabir ve avludaki vatadandaşlar
Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar
Fotoğraf çektirenler
Mozole önünde dua edenler ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. (6)
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