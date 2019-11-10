Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (6)
Son Dakika Güncel Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (6)

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (6)

6 saat önce

Anıtkabir ve avludaki vatadandaşlar Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar Fotoğraf çektirenler Mozole önünde dua edenler ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir ve avludaki vatadandaşlar

Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar

Fotoğraf çektirenler

Mozole önünde dua edenler ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. (6)

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (6)

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:33 Kaynak: AA
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