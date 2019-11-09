Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ile Belediye Başkanı Semih Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Şentük mesajında, Türk milletinin bağrından çıkardığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, hayatını ülkesine ve milletine adadığını ifade etti.

Şentürk, mesajında, şu ifadelere yer verdi:



"Ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle, bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna liderlik etmiştir. Atatürk'ün bize emanet ettiği bu cennet vatanın ve cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak, kollamak ve yeni nesillere aktararak sonsuza kadar yaşatmak için göstereceğimiz çaba, O'na olan saygımızın en güzel ifadesi olacaktır.



Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde bağımsızlık savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanı uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz."



Başkan Şahin'in mesajı



Belediye Başkanı Şahin de küllerinden yeniden doğuşun mimarı ve cumhuriyetiin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 81. yıl dönümünde saygı, sevgi ve minnetle andıklarını belirtti.

Şahin, mesajında, şunları ifade etti:



"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri, idealleri ve hedeflerini hala en canlı şekliyle yaşıyoruz. Türk milletinin sadece bir döneminde değil bütün dönemlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izi, hatırası ve değeri vardır. Mustafa Kemal Atatürk, yeniden küllerinden doğan Cumhuriyetimizin kurucusu olduğu gibi, bizlerin muasır medeniyetler seviyesine çıkmamızda rehber olacak büyük bir önderimizdir. Türk milletinin yeniden ayağa kalkmasının ve sonsuza kadar sürecek bağımsızlığının ölümsüz ismi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak için bizler, O'nun ilkeleri ve idealleri doğrultusunda çalışacağız. Bu anlamda bizlerin en büyük görevi, çağdaş ve laik cumhuriyete sahip çıkmak, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunmak, O'nun ilkeleri ışığında çağdaşlaşma ve kalkınma hamlesini sürdürmektir."