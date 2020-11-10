Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıldönümü kapsamında Van'ın Erciş ilçesindeki Tekler Üzümlü Ortaokulunda görevli öğretmenler tarafından Atatürk konulu klip hazırlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıldönümü kapsamında tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Van'ın Erciş ilçesinde ise gün dolayısıyla öğretmenler tarafından klip hazırlandı. İlçedeki Tekler Üzümlü Ortaokulunda görev yapan 12 öğretmen tarafından hazırlanan videoda drone de kullanıldı. Okulun girişinde öğretmenler tarafından Atatürk'ün en sevdiği yöresel oyunlardan biri olan zeybek oyunu ile başlayan videoda, öğretmenler sırasıyla görev aldı. Daha sonra drone ile havadan görüntülerin paylaşıldığı video, Atatürk'ün kendi sesiyle seslendirdiği sözlerin ardından sona erdi. - VAN