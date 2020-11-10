Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü - Son Dakika

Van'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Beşyol Meydanı'ndaki valilik bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Tuşba Alaköy ÇPAL öğretmenlerinden Murat Demir günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmalarında Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıllık ömrüne koskoca bir tarih sığdırdığını vurgulayan Demir, "Mustafa Kemal Atatürk, cepheden cepheye koşmuş, gönülden gönüle akmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik yaparak, milletimizin kalbinde taht kurmuştur. O milletine samimiyetle inanmış bir yürek, vatanına sevdalı fazilet timsali bir şahsiyettir. Elbette o, istiklal ve istikbal demektir" dedi.

Anma törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - VAN