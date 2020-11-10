Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü - Son Dakika

Muş'un Varto ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Sabah saatlerinde hükümet konağı önünde başlayan törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, cumhuriyet savcıları, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yunus Pehlivan, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu sonrası 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma törenlerine Varto Kültür Merkezi konferans salonunda devam edildi.

Varto Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi Müdürü Abdulnasır Sever, öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda; günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak şiirler okundu. Oratoryo ve sinevizyon gösterisinin ardından değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi. - MUŞ