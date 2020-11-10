Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü - Son Dakika

İlçe Jandarma Komutanlığının önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Durmaz, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı , İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ

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